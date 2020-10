En un mes, más de 90 intervenciones tuvieron los Bomberos Voluntarios de Oberá

En un mes de trabajo, los Bomberos Voluntarios de Oberá debieron sofocar más de 55 incendios forestales y proceder a mas de 90 intervenciones en general.

Es que, la situación de falta de lluvias sigue siendo acuciante, el alerta de incendios persiste más allá de las últimas precipitaciones que se han dado-que para la magnitud del faltante de lluvias existente-casi no significaron mucho para la tierra.

A este panorama se suma la desalentadora y desaprensiva conducta del ciudadano, que insiste en quemar basura y malezas, lo que eleva la peligrosidad y termina-casi siempre-en un incendio forestal o peor aún, estructurales.

De esta manera, según Marcelo Sedoff, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios «muchas veces no damos abasto, el personal es ad honorem y hay dias en que sale de un lado y ya tiene que ir a otro». Lo más llamativo es que, los focos de incendio son casi siempre en los mismos barrios o sectores.

Este domingo, ya muy temprano, debieron sofocar otra quema de malezas, en calles Alcázar y Olavarría, donde se extinguió el fuego en una zona de 10 x 5 metros aproximadamente. El sábado por la noche una moto que se prendió fuego y un lavarropas en casa de otro vecino fueron también motivo de alerta y trabajo.

Así, las estadísticas señalan que en un mes, los Bomberos Voluntarios atendieron:

*Incendio Forestal= 55

*Incendio Estructural= 4

*Incendio vehícular = 2

*Accidente tránsito= 8

*Rescate animal = 9

*Servicio especial = 10

*Rescate persona profundidad = 1

*Búsqueda de persona K9 = 2

El pedido de NO prender fuego, de NO quemar basura, de NO quemar malezas y No dejar colillas de cigarrillos encendidas parece repetitivo, pero siempre vigente, dada la situación actual y los pronósticos de escasez de lluvias hasta principios del año 2021 (SMN).