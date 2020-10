«Es un problema gravísimo el faltante de agua en la ciudad», dijo Intendente de Oberá

Más allá de la problemática de asentamientos que han crecido en Oberá- ya son 63-el faltante de agua en barrios (constituidos y no), sigue siendo un problema. «Este verano habrá faltante de agua debido a la falta de lluvia, ya lo anticiparon los meteorólogos, lo que agudizará el problema, pues ya no damos abasto», dijo el jefe comunal, Carlos Fernández.

Indicó que «tenemos muchas familias que vienen de otros lados, pero tambien familias ensambladas, que se van ubicando al lado de los padres, o van buscando espacios anexos, pero a la vez necesitan lo esencial, el agua».

Señaló además que «abastecemos a mas de 30 barrios, con más de 3 millones 400 mil litros de agua mensualmente con nuestros camiones de agua, pero esto se va a agudizar aún más, porque la red no llega a todos y también requieren agua, sumado a los que no tienen red ni organización alguna de barrio. Tenemos que dar respuestas a estas problemáticas sociales, pero nos resulta imposible, solos. Es un problema gravísimo», puntualizó Fernández al Aire de Integración.

Si bien destacó que se trabaja en conjunto con la CELO y se avanzó bastante, pero no es suficiente, ya que ninguna de las instituciones por si solas puede. «Se hizo pozos perforados en Km 0, Barrio escondido y otras zonas, pero no alcanza, el caudal de los mismos es acotado. En muchos lugares estan ya en emergencia hídrica en la provincia. lo que queda es que la gente tenga un tanque propio con tapa, para que allí se le descargue el agua, porque no podremos llegar todos los días a distribuir a todos», remarcó.

«Queremos que cada uno tenga su tanque de reserva con tapa, sino tendremos otras enfermedades estacionales y será peor la situación a la actual con el coronavirus, se trata de sanidad y sin agua, se complica», precisó.