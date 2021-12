Escasa producción de verde por la sequía, señalan feriantes.

La sequía y falta de lluvias genera muchos inconvenientes, uno de ellos está relacionado a la producción de hojas verdes sobretodo, aunque también afecta la pastura de animales, esto se observa en los productos que los feriantes ofrecen cada miercoles y sábado en las ferias de Oberá.

Según Gabriel Gerlach, productor de Ameghino, quien ofrece sus productos en la Feria franca n° 1,»está complicada la situación con la falta de lluvias, solo podemos apelar al riego, siempre que tengamos arroyo, sino, se agudiza la situación. Yo tengo arroyo pero hay gente que no, disminuye mucho la producción de hojas verdes y no se puede vender a lo que cuesta, porque hay que traer agua con bomba y ahi se gasta en combustible y eso encarece todo», sostuvo.

Dijo que «pollo y lechón muy poco tenemos, el productor ya no produce cerdo, está muy caro el maiz y el alimento, solo se cambia producto por gastos porque no da para subir más, ahora se produce cordero porque se alimenta más a pasto, no consume tanto alimentos y además se produce pollos. Tenemos pedidos para las fiestas pero no tomamos mucho por la falta de producción», mencionó el feriante.