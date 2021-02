Estudiantes de Enfermería del Ipesmi Oberá reclaman por las prácticas

Los estudiantes de la carrera de Enfermería del Ipesmi Oberá, se sumaron al reclamo por prácticas presenciales. En una carta abierta expusieron la situación, solicitarán una audiencia con la Defensora del Pueblo y llevarían a cabo una sentada frente a la institución.

“Somos jóvenes que estamos cursando la carrera de Enfermería en el Ipesmi, en este momento estamos muy disgustados con nuestra facultad, por las clases virtuales que no fueron completas. A algunos profesores no conocimos en todo el año. Luego tomaron la decisión de aumentarnos la cuota en plena pandemia y el problema mayor surgió con el tema de las prácticas en el hospital, no nos permitían ir por la pandemia y ahora, este año nos enteramos que hay carreras de otras universidades que ya están haciendo sus prácticas con las medidas de seguridad adecuadas, a nosotros nos dijeron que el hospital todavía no habilitó el ingreso” manifestaron los estudiantes.

El retraso extiende la relación de la institución con las familias que deben seguir abonando las cuotas. “Sin esas prácticas nosotros no podemos rendir y nos atrasa muchísimo la fecha de recibirnos y mientras es plata que se va y la situación de hoy en día es demasiado difícil llegar todos los meses. Hay chicos que son excelentes alumnos y quieren abandonar la carrera porque ya no pueden más. Ahora nos informaron del aumento de cuota sin previo aviso y a nosotros nos dan tiempo hasta el 5 de cada mes pagar ese monto, sino nos cobran con recargo y es demasiado el aumento”.

La otra semana pedirían audiencia a la Defensora del Pueblo para exponer la problemática y realizarían una sentada frente al Instituto.