Evoluciona favorablemente positivo de COVID en Oberá

Prácticamente sin síntomas, a excepción del sentido del olfato que no posee, la persona afectada por Covid 19 en Oberá, «evoluciona favorablemente», según el Director del Hospital samic de Oberá, Héctor González. Su familia directa en hisopado efectuado en un laboratorio privado, dió negativo, al igual que otros contactos cercanos.

«Los contactos se han aislado, seguimos monitoreando síntomas, aún se desconoce el nexo epidemiológico, lo que no es raro porque puede ser asintomático, pero todos están bien. La persona afectada se encuentra muy bien y evoluciona permanentemente. Está aislada, sólo sigue sin sentido del olfato, pero con los controles sanitarios correspondientes», apuntó.

El titular del nosocomio sostuvo que «nosotros seguimos monitoreando, síntomas y personas aisladas, pero hasta ahora el único positivo es esta persona femenina de 45 años».

Respecto a la psicosis o miedo que genera en la población el resultado positivo, González aclaró que «debe quedarse tranquila la población, cuidarse y no tener miedo, si estuviste en contacto pero tuviste la protección necesaria, no hay posibilidad de contagio mayormente. Si es contacto estrecho con protección no hace falta aislarse. La enfermedad tiene un período de incubación de 0 a 14 días, la sintomatología normalmente aparece entre el 5° y 7mo día».

Dijo que «el contagio puede ser directo, a través de las gotitas de flush, o si algún positivo estornudó o tosió(donde también surgen gotitas de flush) y se esparce en algún objeto y otra persona viene y lo toca inmediatamente, puede contagiarse, pero no queda el virus ahí en forma indefinida. Lo mas común es el contacto directo con una persona positiva sin la protección necesaria, si estuviste con un positivo (desconociendo que lo era) y pasó 10 días, difícilmente puedas tenerlo, pero se debe estar atento y cuidarse», acotó.

También sostuvo que «camas de terapia intensiva en el Samic tenemos 18 preparadas, pero podemos preparar 10 más, de todas formas, no pasa por eso sino por cuidarse, con el barbijo, lavado de manos y distanciamiento, es lo que insistimos y se debe hacer», expresó.