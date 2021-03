Faltan vacunas para segunda dosis

La indicación para colocarse la segunda dosis de vacunas contra el COVID 19, sobrepasa la fecha indicada en la libreta de vacunación, lo que preocupa a muchos adultos y sus familias. Las vacunas no llegaron. Sin embargo, deberán los usuarios esperar el aviso de qué vacuna llegue a la provincia para concurrir a realizarse la segunda dosis, pues depende del origen de las mismas.

Según explicaciones del dr Horacio Mielniczuk, titular zona centro uruguay de salud “tenemos distintas vacunas que hemos aplicado; la rusa SputnikV y la India Covishield que se pueden colocar a adultos mayores y la Sinopharm para personas de hasta 59 años, a medida que iban llegando fuimos colocando, nos quedó la franja de 60 a 65 sin poder inscribirlos nunca. Estamos haciendo vacunas de la Suptnik a quienes se reprogramaron y esperamos que llegue la dosis de Covishield que ya deberían estar colocándose pero aún no llegó la partida”, aseguró.

“Pedimos a la gente que a menos le estemos llamando o comunicando, no vayan a aplicarse la segunda dosis, porque no llegaron más vacunas, excepto las del segundo componente de la Sputnik”, sostuvo.

“Nos regimos en base a la estrategia de inmunización de Nación, lo que llega, vacunamos. Pronto estará disponible la App Alegra Med para que todos puedan inscribirse. El martes y también ayer miércoles estuvimos reprogramando turnos, a aquellos adultos mayores que el sistema o “turnera” les dio turnos en forma indiscriminada por un problema en el sistema”, acotó.

Dijo que “tenemos un registro de las personas vacunadas y en su registro o carnet se le colocaba una fecha tentativa, pero si es la vacuna Covishield que se colocaron, no tenemos aún en existencia. Sí colocamos la Sputnik V, a quienes les corresponde la segunda dosis. No hay aún nuevas inscripciones para primer dosis”, precisó.

De esta manera, cuando llegan las vacunas en el Hospital se vacuna a docentes y en el complejo a adultos mayores.

Ante la problemática de mucha gente que no sabe que vacuna se le aplicó en la primera dosis, Mielniczuk dijo que deben preguntar, no queda otra, ya que muchas libretas solo dice el lote de la vacuna y no el nombre y solo los promotores o vacunadores saben distinguir a que vacuna refiere.

Tampoco pueden aplicarse vacunas distintas, si se colocaron la primera dosis de la Sputnik V no pueden recibir la segunda dosis de la Sinopharm y viceversa, por ejemplo.

El referente de salud de la zona centro Uruguay, también explicó que a aquellas personas que pidan turnos por la aplicación pronta a implementarse, el mismo sistema le asignará la fecha de vacunación. Mientras que se solicitará a vecinos e instituciones que colaboren con aquellos que no tienen ni celular ni correos de mail, para la solicitud de esos turnos.