Familiares de internos de la UP II entregaron petitorio al Tribunal

Un grupo de familiares de detenidos en la Unidad Penal 2 de Oberá, quienes iniciaron una huelga de hambre, entregaron un petitorio en el Tribunal Penal reclamando mejores condiciones y atención médica para los internos. También avances de causas y reapertura de visitas, entre otros puntos.

«Somos familiares directos de algunos detenidos y venimos a presentar un petitorio al Tribunal para que se revean las causas y aparte la atención médica. Hay muchos enfermos de covid y ningún médico fue a verlos. También la comida, la higiene, no dejan entrar mercadería nada. Les torturan, castigan. Estaban de huelga de hambre y el jefe les amenazó a todos que si no levantan la huelga los va a trasladar a todos. No puede ser esto» manifestó Ramón Gomez.

Según expresó Gomez, fueron recibidos por el Juez Aguirre, quién se comprometió a pedir un informe sobre los temas planteados, para luego compartir con los familiares.