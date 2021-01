Familiares de Rafael Ferreira reclaman justicia

Rosa Mabel Martinez (45), esposa de la víctima fatal del siniestro vial del pasado viernes 15 en Oberá, Rafael Ferreira (48), pide justicia. Ante el rumor de que el detenido por el hecho, un integrante de la fuerza policial en disponibilidad por varias causas que pesan sobre su persona, recobraría la libertad, se mostró indignada y anticipó que no descansará hasta que el culpable pague por lo ocurrido.

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Estanislao del Campo y Tierra del Fuego. Ferreira circulaba en su motocicleta, 150cc, acompañado por un joven, cuando impactó con una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga y posteriormente fue detenido en su domicilio.

“Yo solo pido justicia, no pueden dejar en libertad a la persona que dejó tirado a mi marido, encima él nos conocía” manifestó la mujer. “Qué le digo a mi hijo que me pregunta por él, nosotros vivíamos de changas, ahora no está para ayudarme. Quiero que se haga justicia, ya no me van a devolver su vida, él fue un padre ejemplar y muy trabajador, necesitamos que se haga justicia”.

El matrimonio llevaba casi treinta años juntos, tienen cinco hijos, tres de los cuales aún residen en la vivienda familiar del Barrio Caballerizas. Con la pandemia, ambos quedaron sin trabajo, por lo que hace un año subsistían con trabajos informales, incluso venta de bollos que hacía la mujer. “Justo el día que falleció estábamos preparando un asadito con unos vecinos que se acercaron para festejar su cumpleaños que era al otro día. Mi hijo de 18 iba a llevar a un amigo a casa de su hermana y mi marido dijo no, le llevo yo, sino ustedes tardan mucho. Antes de salir me dijo mi amor ya vengo, fue la última vez que lo vi” relató. “Lo enterramos el día de su cumpleaños”.