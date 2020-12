Feriantes con expectativas crecientes para cerrar el año

El movimiento en las Feria Francas obereñas fue más intenso en los últimos días, para algunos colonos lejos de años anteriores, para otros prácticamente igual, lo cierto es que las expectativas se crecen para la próxima semana, previa al año nuevo.

“Se vende menos de la mitad que antes. Antes hacia cuarenta panes y vendía todo, hoy hago quince y creo que me van a quedar algunos” expresó Ema de Panasiuk, oriunda de Florentino Ameghino. “Trabajamos en familia y cada uno tiene su rubro, venimos dos veces a Oberá y una vez a Posadas, estamos desde los inicios de la Feria, es nuestra vida”.

Pandemia, inflación, sequía, parte de una realidad que inevitablemente los afectó. «Fue un año difícil, hoy no podemos quejarnos, la venta repuntó un poco, pero antes era otra cosa. Este año fue malo para todos. Por un lado no había venta acá y en la chacra no podíamos alimentar a los animales, esperamos que pase este mal momento. Al menos estamos vendiendo para cubrir gastos y esperando tengamos buena venta la otra semana” señaló Erbin Taube.

Las Ferias volverán a atender a sus clientes el miércoles 30 y jueves 31.