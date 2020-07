Fernández: Preocupación por fiestas clandestinas, transporte interurbano en 14 dias y sin habilitación del Berrondo aún

Este fin de semana comienza la prueba piloto de apertura de alojamientos turisticos interno, solo para misioneros. De otra localidad vendrán a Oberá y viceversa, de acuerdo a lo que suceda este fin de semana, el próximo tendrá igual o mejor aplicación. Sin embargo, en Oberá el principal atractivo turístico, el Complejo Salto Berrondo no estará abierto aun. El jefe comunal obereño, Carlos Fernández lo confirmó, al tiempo que habló del funcionamiento del transporte interurbano en unos 10 dias y apeló a la conciencia de la comunidad en no realizar fiestas clandestinas.

“El Berrondo aun no está habilitado, no esta en condiciones debido al ajuste de protocolo que debemos realizar pero para el próximo fin de semana si ya estará y en cuanto al Parque de las naciones está habilitado para todo lo recreativo, no hay que ir a instalarse en forma permanente sino ir un rato para caminar llevar a los chicos a correr y luego dejar el lugar”, explicó el alcalde.

Respecto al transporte interurbanoy su funcionamiento, algo que muchas personas solicitan dijo que “estamos trabajando en el protocolo y autorizaciones, en 10 o 14 dias podría estar habilitado. De todas formas, los colectivos que lleguen de otras localidades van a tener que ir derecho a la terminal de ómnibus donde se les hará un control de temperatura a los pasajeros y luego si podrán hacer sus trámites al centro. O sea que no habrá paradas anteriores, sino directamente a la terminal”, mencionó al Aire de Integración

Finalmente, el jefe comunal fué contundente al referirse a las fiestas o reuniones que no están permitidas “quiero pedir a los jóvenes y adultos que sean prudentes, estamos teniendo encuentros ilegales o fiestas clandestinas en Oberá y eso no puede suceder, estamos viendo lo que sucede en el AMBA, Bs As. por eso apelamos a la conciencia de todos, para que no nos pase lo mismo”.

“Prueba de lo que digo es lo expuesto en la reunión que mantuvimos con la justicia federal de Oberá, donde nos comentaron que normalmente existen 300 denuncias anuales penales que atiende este Juzgado. Sin embargo, con las violaciones al DNU de aislamiento social obligatorio y entendiendo que el sector de aplicación de este juzgado comprende a 500 mil personas aproximadamente, sorprende que solamente en Oberá haya 900 denuncias penales ya por violación a este decreto, o sea tendrán causa penal y podrán ir presos, porque no se cumple con la reglamentación”, expresó.

“Por eso apelamos a la conciencia y el entendimiento de seguir cuidándonos, somos todos vecinos y debemos ser conscientes, responsables, para no tener un solo caso de COVID 19, sino volvemos a la fase 1 y perjudicamos al que quiere trabajar y no podrá y a nosotros mismos en general”, puntualizó.