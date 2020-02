Finalmente reconocen múltiples casos de Dengue en Oberá

En medio de la conmoción, cifras polémicas, discursos distantes de la realidad y reclamo de acciones contra el dengue por gran parte de los vecinos de Oberá, el gobierno provincial y municipal realizaron una gran movida y reconocieron que existen múltiples casos. El intendente Carlos Fernandez por resolución citó a los trabajadores a ser parte de las acciones, medida a la que adhirió el Concejo Deliberante. La primera etapa programada tuvo como epicentro la Plazoleta Malvinas, desde allí salieron los grupos conformados a recorrer los espacios predeterminados a informar y concientizar sobre la problemática.

Por parte de la provincia el Vicegobernador, Carlos Arce y el Ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón encabezaron el conjunto de funcionarios que arribaron a la ciudad para ser parte de la movida. Mientras que el jefe comunal y su gabinete, junto a empleados municipales, fuerzas de seguridad y docentes, entre otros, completaron la congregación para la tarea de alto impacto de limpieza e información.

El Vicegobernador apuntó claramente a la responsabilidad del vecino de la actual situación, asegurando que el estado viene trabajando sostenidamente y que sabían que se daría este brote. “Agradecer la invitación del intendente y traer el mensaje de tranquilidad del gobernador, que nos dice que esto es algo esperable, que es un brote epidémico. Lo que no es una alarma, sino una cuestión de acción. Vamos a recorrer para tratar de que el vecino colabore en descacharrizar, quitar el criadero de larvas mosquitos. Nosotros nos encargamos del tratamiento, del control de los pacientes febriles a través del sistema público y privado. Es una cuestión del vecino, el vecino no escucha, es una cuestión de lucha del vecino, que debe cumplir todo el año. Venimos a fortalecer para evitar que el brote siga creciendo” señaló.

El Ministro Alarcón manifestó que “lo importante es identificar el caso y realizar el bloqueo en domicilio y manzana de residencia. Tenemos en la provincia 1919 casos febriles, a todos se tomó como confirmado. Venimos trabajando como se debe, pero esperábamos este tipo de problemas de aumento de casos. La responsabilidad no es solo del estado, sino que es de la familia” insistió Alarcón y admitió la sugerencia a la comuna de que declare el alerta sanitario como otra herramienta en la lucha contra la enfermedad. “Se colocan carteles, se entrega folletería, hacemos promoción en los medios de comunicación. Hoy redoblamos esfuerzos. Esto es un ejemplo de promoción y prevención. No se esconden cifras, cuando tenemos como sospechoso para Salud Pública ya es confirmado. Lo que importa en estos momentos es no dejar que se propague más, que haga una meseta y luego caiga. No vamos a bajar los brazos” indicó.

La misma tarea se realizará este sábado 22 y martes 25 desde el Centro Cívico, desde las 7.30.