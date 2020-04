Gran movida solidaria

Angel Cuevas y su grupo de amigos, decidieron en esta cuarentena, asistir a los que más necesitan de la ciudad de Oberá. Sin reclamar al estado, sin esperar que llegue de organizaciones de bien público, el grupo decidió generar por sus propios medios la ayuda necesaria para las familias, personas carenciadas, que con la actual situación pasaron a una realidad de mayor vulnerabilidad. “Pensamos qué podemos hacer. Cada uno tiene amigos, así que empezamos a pedir colaboración y así iniciamos esta movida el 19 de marzo” explicó. “Lamentablemente nos encontramos con mucha pobreza, hay muchas familias que pasan muy mal, así que no pudimos detenernos” afirmó.

Con un permiso para circular, expendido por las autoridades pertinentes, va a buscar donaciones para quienes no puedan acercar, además se encarga cada día de la recorrida y entrega. “Juntamos la mercadería en la veterinaria del Dr. Pablo Castillo, Avenida Tucumás 130 de 8 a 13 horas, ahí armamos los bolsones. Si no pueden llevar me pueden mandar un mensaje a mi facebook o al celular 3755-203990 y yo voy a buscar” detalló Cuevas.

“Por suerte mucha gente se va sumando, no paramos ningún día. Creo que llegamos ya a 300 familias, pero vemos que la necesidad va a seguir. Así que vamos a arreglarnos para continuar, siempre y cuando la gente que pueda nos siga ayudando” señaló. “Todas las entregas publicamos en el face, principalmente para qué vean los que nos donan las mercaderías a dónde van, que realmente están ayudando a personas que necesitan de nosotros” reflexionó Angel.