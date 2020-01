Hubo menos incendios forestales en el 2019 en Oberá

Los incendios forestales son menos en esta temporada que el año anterior, según Bomberos Voluntarios de Oberá. Si bien, las altas temperaturas permanecen, aparentemente la concientización acerca de no prender fuego está surtiendo efecto.

Para Marcelo Sedoff, jefe activo del cuerpo de Bomberos voluntarios “es un aliciente”, aunque no se debe descuidar insistir con no prender fuego a basura y quema de malezas en tiempos de mucho calor sobretodo. De todas formas, no es el único ítem que atienden los Bomberos ya que actúan en rescates, accidentes, ayuda en problemáticas ambientales, traslados, etc.

Por esa razón, la capacitación del personal es permanente y siempre “estamos atentos a lo que suceda en la región, porque ayudamos a otros cuarteles también”, dijo Sedoff.

En lo que hace al año 2019, los incendios forestales fueron 69 y con respecto al año anterior 71, aunque en rescates si se notó el aumento de 14 a 33 de un año al otro, donde intervinieron. “Pero no ha habido un numero mayor de accidentes al menos no, donde nosotros actuamos”, aclaró Sedoff.

De todas formas, el calor estará acentuado en esta temporada y recuerda no descuidarse y tener en cuenta no solo el no prender fuego sino todo lo que pudiera verse afectado con las altas temperaturas. De las estadisticas ofrecidas por Bomberos Voluntarios de Oberá, se desprende que en el año 2018 tuvieron 126 intervenciones entre accidentes, rescates, incendios forestales y demas y en el año 2019, un total de 126 intervenciones.