Informe oficial sobre casos positivos de coronavirus y cuestionamientos en Oberá

El Hospital Samic de la ciudad de Oberá dio a conocer situación epidemiológica del día de la fecha. Mientras que el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, cuestionó procedimiento de salud pública. Por un lado la demora en realizar el pcr a la persona con síntomas y afirmaron que no hicieron seguimiento del caso.

El informe del Hospital Samic de Oberá de este lunes 28 expresa: PACIENTES CON COVID-19: Se informaron 11 (once) nuevos casos en el parte oficial del Gobierno de la Provincia desde el Jueves 24 al domingo 27 de diciembre. Los nuevos pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario con control sanitario estricto. Total de casos activos en la ciudad de Oberá: 29. -Pacientes Internados en el Hospital: 0. El día de 24 de diciembre se externó del Hospital paciente de 68 años de edad, de la ciudad de Oberá. Con comorbilidades. (Dirección Hospital SAMIC Oberá)

Por otro lado el bloque de concejales de Pro-Juntos por el Cambio, hicieron público un comunicado manifestando lo siguiente: Por medio de la presente queremos comunicar a la sociedad que en bloque PRO/JXC del Concejo Deliberante de Oberá hemos registrado un caso positivo de Covid-19. Es por ello que el equipo de trabajo tomó las medidas pertinentes al aislarse e hisoparse resultando estos últimos negativo. Lo hacemos público para generar conciencia ante el aumento de casos en Oberá. Aprovechamos esta oportunidad para solicitar al equipo de Salud provincial y municipal dé a conocer los números de casos positivos detectados en Laboratorios privados y hospital público.

Además se tome las medidas necesarias para acelerar la realización y entrega de los resultados del test Covid-19 (PCR), que en este momento tardan más de 72 horas.

Asimismo solicitamos se corrobore la realización en forma correcta del seguimiento de trazabilidad en los casos que resulten ser positivos.

Queremos alertar y que no se repita la situación vivida con el Dengue, en febrero de este año, donde los casos contabilizados eran mucho menores a los reales.

«Desde Salud Pública no hicieron el seguimiento de allegados a la persona que dio positivo. No hicieron llamadas telefónicas para indicarles aislamiento, lo hicimos por cuenta propia y nos pagamos el hisopado, ya que no teníamos síntomas. También fuimos nosotros los que informamos al concejo de la situación» explicaron.