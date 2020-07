Ingeniería también fijó protocolo de exámenes

La Universidad Nacional de Misiones mediante una resolución del Consejo Superior, habilitó a las unidades académicas a realizar las actividades que estaban previstas siempre solo que en formato virtual, entre ellas los exámenes. En ese sentido la Facultad de Ingeniería de Oberá, fijó el protocolo e inició inscripciones. “Ya realizamos exámenes en forma remota para estudiantes que les faltaba diez materias o menos para graduarse. Ahora vamos a encarar otra etapa que es la de los exámenes para todos los estudiantes. Va a ser a partir de la finalización del receso, habrá tres mesas antes del inicio del segundo cuatrimestre.Tenemos un mes, hasta la primer semana de septiembre, plazo durante el cual se van a llevar a cabo los exámenes para todos los estudiantes y una etapa de recuperación de contenidos para aquellos que por diversas razones no pudieron acceder al distado en formato virtual” explicó el Decano, Sergio Katogui..

La necesidad de los alumnos fue manifiesta, para darle un marco regular al año atípico. Además, la perspectiva de estar un ciclo sin evaluaciones, preocupaba a los estudiantes. “En función a esa reglamentación, hicimos un protocolo. El estudiante al inscribirse accede a un correo electrónico mediante el cual puede establecer comunicación con el docente responsable de la asignatura que tiene que rendir. De esa forma el estudiante va a saber de qué forma se va a realizar ese examen, fechas, horarios. Cada cátedra, dentro del protocolo general, establece cómo lo hará, ya que tenemos muchos estudiantes” señaló el Decano.

Katogui también comentó que hay expectativas de que regresen a la presencialidad, pero no sería con la ocupación plenas de las aulas. “Por el tema distanciamiento, ya hemos asumido que aunque la tengamos habilitada la presencialidad, por la cantidad de alumnos que podrán estar por salón, no alcanzarán las aulas y las horas. Por lo tanto será mixta, parte de las actividades de manera presencial y otra parte con el formato actual” destacó. “Lo importante es que nuestros alumnos tengan la posibilidad de seguir avanzando, caso contrario muchos no van a continuar con sus estudios” reflexionó