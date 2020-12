Intendentes de la zona no acudieron a convocatoria de Bomberos para unificar esfuerzos

A pesar que los 35 Bomberos que componen el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Oberá, están siempre atentos a cualquier tipo de llamado de localidades vecinas que no cuentan con cuartel de Bomberos propio, ante la convocatoria hecha por la Fundación que los niclea, solo el jefe comunal de Oberá y un representante de Guaraní se hicieron presentes.

Inentendible situación. «Nos ha sorprendido porque le enviamos notas la semana pasada para convocarlos a una reunión este lunes a los municipios aledaños a efectos de contar con su predisposición a ayudarnos y ayudar a la sociedad a la que representan, pero no asistieron ni tampoco avisaron porqué no asistían», dijo Edgardo Dalmasso, Presidente de la Fundación Bomberos Voluntarios de Oberá, que fue creada hace ya varios años a instancias del Club de Leones de esta ciudad.

Indicó que «la convocatoria se hizo para mostrarles quienes somos, cómo hacemos las tareas y en definitiva conocer las caras a quienes ayudan en sus localidades, no estoy criticando la ausencia sino la falta de interés», remarcó Dalmasso al Aire de Integración.

Dijo que se cuenta en Obera con una escuela de cadetes que se capacitan para ser bomberos. «Hay 35 alumnos que si bien no pueden tener clases se preparan para serlo, la idea es interesar en el tema a quienes dirigen las comunidades, dado a que tiene varias aristas esto, hace falta personas entrenadas como bomberos y recursos económicos para que los pocos bomberos que hay puedan practicar su solidaridad, teniendo en cuenta que no cobran nada, pero hay que tener vehículos, cuartel, combustible, etc. para trabajar», mencionó

«Los Bomberos van ante cualquier llamado, siniestro vial, rescate, incendios, etc etc. y no les importa», precisó y añadió que » el vehículo mas utilizado es la ambulancia o unidad de rescate, mas allá de la autobomba, por eso queríamos que los Intendentes generen la capacitación a personas que quieran ser bomberos voluntarios, eso se da en un año y medio, no menos», explicó Dalmasso.

Todavía sorprendido por la falta de respuesta dijo que «queríamos que por lo menos sepan donde cargar agua, que haya gente de cada localidad que pueda dar una mano, pero no fue posible ya que solo asistieron el secretario privado de la Municipalidad de Guarani y el jefe comunal de Oberá, Carlos Fernández», remarcó.

Además dejó en claro que ningún municipio colabora con gasto alguno de Bomberos Voluntarios, a excepción de lo que reciben de Oberá y de los socios que aportan. «Los municipios deberían organizarse para tener un protocolo y gastos en emergencias antes que ocurran, y como pinta todo los incendios seguirán y no sabemos dónde tendremos un tanque de agua en caso de necesitarlo tanto en Alberdi, Alvear, San Martin, Mártires, Los Helechos, Panambí y zona de influencia. Es más, todos los días los Bomberos llevan agua a San Martín porque su pozo perforado casi se secó, la Celo cubre los gastos pero el municipio no aparece», sostuvo.

En las últimas semanas, los Bomberos Voluntarios tenían entre 9 y 10 salidas diarias a combatir incendios-antes de la lluvia- y luego, ayudando a quienes vieron anegadas sus casas con lluvia.