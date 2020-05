Jornada de protesta de trabajadores de Salud

Se cumple este martes 12, una jornada de protesta por mejores condiciones laborales y salariales de trabajadores de Salud. La misma fue convocada desde ATE y CTA Autónoma. “Está enmarcado en un día especial en que se celebra el día internacional de la enfermería, es una jornada de lucha que enmarca la necesidad de contar con los elementos de protección no solo en calidad, sino también en cantidad. Pudimos escuchar a los compañeros y estamos en condiciones de afirmar que estos mismos elementos no están en todos los hospitales de la provincia” expresó Elena Rodriguez, personal del Hospital Samic de Oberá. “El segundo motivo de reclamo, tiene que ver con anuncios que se hicieron a nivel nacional y crearon gran expectativa, que es la del bono a trabajadores de salud, que al momento no se efectivizó. Si bien no recompensa, da tranquilidad en estos tiempos”.

Por su parte, Jorge Duarte, Secretario General de ATE y CTA Autónoma, afirmó que la precarización laboral sigue existiendo. “Hemos hablado con el Ministro y con el gobernador y lo que venimos sosteniendo es que más allá del reconocimiento, lo que necesitamos es protección, en todo sentido. De los elementos de bioseguridad y también del punto de vista salarial. No pueden estar en primera línea de acción, trabajadores que están totalmente en negro, sin ninguna relación contractual, este es un momento para resolver esta problemática que arrastramos hace mucho tiempo. El Consejo Internacional de Enfermería promueve que las condiciones de trabajo de enfermeros, recurso escaso, sean dados como marca la ley. Lo que pareciera que nuestras autoridades dejan de lado” sostuvo el gremialista.