Joselo Schuapp aseguró que el Premio Orquídea de Plata se entregará el año próximo

El flamante Ministro de Cultura de la provincia, Joselo Scuapp, afirmó a Meridiano55 que el Premio Orquídea de Plata, distinción que se entregara a diez mujeres destacadas de la cultura en Misiones, en el marco del Día Internacional de la Mujer, no se entregará este año, pero si tendrá continuidad en el 2021.

“Estamos en una situación en donde en la organización del nuevo Ministerio de Cultura, nos obliga a rever absolutamente todas las cosas que tenemos que llevar adelante que tienen que ver con presupuesto, con acciones concretas que demanden presupuesto. Los premios orquídeas se van a continuar haciendo en el 2021, cuando podamos meter en el presupuesto todo lo que implica el gasto, concretamente se debe solo a eso” expresó.

El premio fue instituido por iniciativa de la anterior Subsecretaría de Cultura, e instituida por decreto por la Cámara de Representantes de la provincia en diciembre del 2017, luego de que se realizará la primera edición, la misma establece el objetivo, fecha en la que debería realizarse cada año, entre otros puntos. En sus tres ediciones la distinción, obra artística de Carlo Multineddu y Mario Kitagrocki, recibieron 30 mujeres de amplia trayectoria por su desarrollo y aporte cultural en diferentes localidades de Misiones. “Lo vamos a incluir en el presupuesto 2021 para que se pueda hacer bien y se pueda pagar a la gente que hace los premios. Se hacía de una manera informal y yo quiero ser serio y no me gusta que el Ministerio de Cultura no cumpla con sus compromisos, deba plata a los trabajadores, entonces antes de faltar el respeto, prever y caminar por el sendero de la legalidad, hacerlo de forma correcta” señaló.