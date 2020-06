Juzgado de Faltas, desde hace 7 meses sin Secretaría

El Juzgado de Faltas de Oberá, como todo Juzgado de esta naturaleza tramita hechos de instancia menor , infracciones, faltas o contravenciones a las normas municipales, que involucran obviamente multas de tránsito. El Juez debe contar con al menos una Secretaría, para que actúe como escribano o de contralor de las decisiones que adopta el Juez, “para que dé fé”, se menciona. Sin embargo, en Oberá el Concejo Deliberante aun no conformó el Jurado evaluador para definir quien ocupa este cargo, luego de la vacante dejada en noviembre por la anterior Secretaria.

“Por el momento, no puedo tomarme vacaciones ni tomarme licencia,a menos que me reemplace el Director de asuntos jurídicos, ya que asi lo establece el código de procedimientos. La terna que elige el jurador evaluador para ocupar la secretaría, se eleva al Intendente que decide quien queda, pero hasta ahora no se ha conformado este Jurado, hasta donde sé”, dijo el Juez de Faltas, Francisco Sá.

La institución funciona dentro del edificio municipal y se espera su traslado a un nuevo sector ubicado próximo a la Dirección de Rentas, pero aún no se sabe cuando sería. “Estamos tratando de que allí funcionen áreas como transito y cobranzas, en forma paralela para que no tengan los vecinos que trasladarse hasta el edificio municipal otra vez para abonar su multa”, sostuvo.

Respecto a las denuncias efectuadas por infracción a las medidas de aislamiento social obligatorio tomadas en cuarentena, dijo que ” la mayor infracción es la violación al aislamiento, tienen que ver con horarios comerciales incumplidos, usos de barbijos inexistente y personas que transitaban sin motivo justificado en dias de aislamiento o circulación sin respetar terminación de DNI. Las sanciones son altas, 170 lts de nafta infinia, aunque se tiene en cuenta la situación actual igualmente, pero la población debe entender que estas medidas son para su beneficio, se les comunicó del hecho y algunos esperan la resolución final, algunos fueron desestimados porque justificaron su infracción con certificados médicos o comprobante que explicaban su accionar”, apuntó Sá.