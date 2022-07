La cocina centralizada de Oberá sigue elaborando tres mil raciones diarias

La cocina centralizada municipal de Oberá sigue elaborando tres mil raciones diarias para los comedores de los diferentes barrios. A pesar de la crisis, el número de porciones se mantiene desde diciembre, afirmó el Secretario de Desarrollo Humano y Acción Social, Pablo Ullón. Además se ayuda a los merenderos de distintas organizaciones vecinales, religiosas o entidades solidarias, con fondos provinciales y locales.

!Estamos trabajando de igual manera desde diciembre pasado, repartiendo en 14 salones comunitarios o comedores distribuidos por toda la ciudad. Se reparten tres mil raciones diarias. No se incrementó a pesar de la situación» expresó Pablo Ullón. «Tenemos un paliativo de 70 merenderos con los que se colaboran y la asistencia diaria del área de acción social, a familias vulnerables, con las que se hace un informe socio-ambiental y se les asiste no solo en lo alimentario, sino también otras necesidades. Esto si se incrementó en los últimos meses. Es decir la cantidad de familias que piden asistencia, si bien no fue un aumento exponencial, si, más familias se acercan al área a pedir ayuda» reconoció.

Según el funcionario con los comedores, merenderos y bolsones de mercadería, se cubren todas las necesidades. También se registra el aumento en costos, lógicamente, que impacta en las arcas del municipio señaló.