La Diócesis Oberá tendrá un nuevo sacerdote

Se trata de Matías Ignacio Aches, quien el próximo domingo 16, recibirá la ordenación sacerdotal. La ceremonia se realizará en la Catedral San Antonio, desde las 16.

Matias, nació en Montecarlo, pero apenas concluyó el secundario se instaló en Oberá, lugar donde residen varios familiares. Estudió el la Facultad de Ingeniería, una vez concluidos sus estudios universitarios, ingresó al Seminario de Posadas. “En el transcurso de la facultad, fue cuando entré a la Iglesia y descubrí esta vocación en mi vida. En el tercer año, me invitaron al grupo de jóvenes de Acción Católica y ahí encontré el mundo pastoral de la Iglesia. Cada vez me empecé a meter en más grupos y en un momento me di cuenta que estaba más en la Iglesia que en la Facultad, fue cuando descubrí que quería que forme una parte importante de mi vida. Ya estaba en los últimos años de la carrera, así que decidí terminar primero” relató. A los 26 años, con título de Ingeniero, luego de realizar el proceso de discernimiento vocacional, ingresó al Seminario. “Ahora al cabo de casi ocho años, está llegando este momento de la ordenación, con un protocolo especial por la pandemia”.

El diácono rumbo al sacerdocio cuenta con el apoyo de su familia, padres y hermana en Montecarlo, otro hermano en Corrientes y la menor en Oberá. “Mi mamá me dijo que está nerviosa y ansiosa, con una mezcla de sensaciones. La verdad que yo también, más por el tema del protocolo y saber que no va a poder estar todo la gente que quisiera que esté” confesó.

El destino ya está definido, será en San Vicente. “Ya estoy en la Parroquia San Juan Neuman, acompañando al Padre Marcelo Szyszkowski, que es el Párroco, ahí me quedaré como Vicario, para ayudarlo a atender las 22 Capillas que tiene la Parroquia”.

La ceremonia del próximo domingo, será presidida por Monseñor Damian Santiago Bitar, Obispo de la Diócesis. “Yo estoy organizando en esa primer semana hacer misa en distintos lugares. El lunes me vengo a Posadas a servir en el Seminario, en la Catedral de Posadas. El martes me voy a Alberdi, el miércoles me voy a San Vicente y el viernes a Montecarlo con la gente del Cursillo al que pertenecen mis padres, importantes en mi vida. Es una manera de estar cerca de las personas que no van a poder estar en la ordenación, para compartir con ellos también” remarcó.

Foto: Matias con sus padres y Monseñor Bitar, el 29 de septiembre del 2019, día de su ordenación diaconal.