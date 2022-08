La Escuela 637 de Alvear celebró sus 90 años de vida

Con un emotivo acto, la Escuela Nº 637 de F.J.C. “Pablo Areguatí” del Municipio de General Alvear, celebró sus 90 años de vida. Estuvieron presentes autoridades locales, educativas, ex alumnos, ex docentes, y la actual comunidad escolar, encabezadas por la Directora Nancy Hierholzer. En ese marco se descubrieron placas recordatorias y un mural alegórico. Los niños acompañaron con lenguaje señas argentinas las canciones patrias, mientras que las palabras alusivas estuvieron a cargo del ex alumno Fabian Oviedo y del intendente Victor Serdiuk. También se entregaron reconocimientos a primeros alumnos, entre ellos a Don Carlos Muschalek, reconocido comerciante de la ciudad de Oberá y a ex docentes.

Actualmente la Escuela Nº 637 de Frontera de Jornada Completa desarrolla una labor formativa integral para sus alumnos. Esto es posible gracias al trabajo en equipo desplegado por los maestros de grado, del Nivel Inicial, Maestros Especiales y Personal de Servicio siempre bajo la coordinación de la Dirección del Establecimiento.

Cada Jornada comienza a las 8 de la mañana con el desarrollo de las clases pedagógicas. Por la tarde funcionan los Talleres Institucionales y Materias Especiales, donde los docentes comparten experiencias e imparten enseñanzas en un marco de plena interacción con los alumnos.

De esta manera además de desayunar, almorzar y merendar cada día los chicos reparten su tiempo entre los Talleres de Lengua de Señas, Biblioteca, Estadística, Panadería, Ajedrez, Historia de Misiones, Artístico y Expresión. Huerta y Granja, Jardinería, Deportes, Informática, que no son llevados solo con suficiencia por los maestros sino que también van incorporando conocimientos prácticos para la formación de cada uno de ellos.