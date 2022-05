La Junta electoral acató suspensión de elecciones en UDPM.

El Consejo General de educación finalmente notificó de la suspensión de las elecciones de UDPM, luego de que la Junta electoral reconociera la disposición de la justicia que dictaminó la medida de no innovar en favor de la presentación realizada por la linea AMIPE. Ahora, se deberá conformar una nueva Junta electoral y fijar nueva fecha de elcciones.

Según un comunicado difundido por la linea interna AMIPE «Desde la Asociación misionera de profesionales de la educación, agradecemos a los militantes de la provincia que durante varios días debieron soportar el hostigamiento en su lugar de trabajo, simplemente por ser parte de un cambio que se viene. Con fecha 10 de mayo, dictando la resolución 2132 el Consejo general de educación dieron por tierra con las pretensiones de un minúsculo grupo de corruptos y acomodados que pretenden seguir beneficiándose de sus cargos y hasta llegaron a límites impensados para lograr su cometido». expresaron en la misiva

Tambien señalaron que «como lo venimos anunciando desde el 18 de abril pasado la jueza a cargo del juzgado laboral número 3 de Posadas, Dra Elisa Correa dio lugar al reclamo que hemos hecho y suspendió las elecciones dando garantías a cada afiliado de respetar sus derechos. Pese a que el juzgado notificó físicamente a la junta electoral dos días después, sistemáticamente incumplió la orden judicial y su presidente salió a decir que no acataban la misma y recorrieron la provincia mintiendo y engañando a los colegas que estaban en medio un proceso electoral. Escondieron números, usaron espacios y vehículos con el recurso del gremio que es de todos los afiliados para alimentar su fantasía. No contento con esto hicieron parte de esta farsa a intendentes y concejales de varios municipios así como también diputados provinciales y nacionales que con su presencia, terminaron avalando este claro acto de desobediencia judicial».

«Con inmensa alegría decimos que nos queda la satisfacción de ver como la justicia triunfa. La lucha sigue y no vamos a descansar hasta recuperar el gremio y que vuelva a ser para todos y cada uno de los docentes» dice el comunicado que firman Carolina Domínguez, candidata a Secretaria General AMIPE y Fabio Prokopzuk, candidato a secretario adjunto.