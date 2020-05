La problemática de la falta de comida en barrios, otra preocupación

Con la llegada de la pandemia por el coronavirus, el mundo se vió sacudido y las familias vulnerables son las que más sienten el sacudón. Muchos “changarines” o trabajadores eventuales ya no consiguieron trabajo o directamente no pudieron salir a buscarlo y con ello, el sustento diario de sus familias, cayó. La situación es repetida, en el Barrio Tuichá de Oberá, según el Presidente de la comisión vecinal Cristian Narciso “se trata de ayudar, incluso con la mercadería que nos facilita eventualmente la Municipalidad, pero se hace dificil”, mencionó.

“Lo que mas nos preocupa es la alimentación de la gente, niños y adultos mayores sobretodo. Hay un mínimo de 200 familias, en general albañiles, cortadores de pasto, tareferos, madres solteras, como comisión no podemos hacer mucho, incluso la Municipalidad nos daba mas mercadería pero ahora también se ven limitados. No hay comedor, sí un merendero que trabaja a medias con lo que le dan, pero no llega a abarcar todos los chicos que hay, los que al no ir a la escuela tampoco comen muchas veces, porque antes recibían allí al menos un plato”, indicó.

En los últimos años sin embargo, avanzaron con el agua potable, de dos canillas públicas que recibían agua a través de mangueras que traspasaban calles con lo que eso significa, pudieron trabajar entre todos y conectarse a la red que se extendió hasta allí. “Aquí la gente se cuida, es bueno, si bien tuvimos muchos casos de dengue, la gente limpia, pero a través del arroyo que tenemos aquí llega basura de otros lugares , la Municipalidad vino a fumigar pero no es la solución, ya que la basura llega de otros lugares con el agua cuando llueve sobretodo”.

En cuanto al cuidado en tiempos de pandemia, sostuvo que los jóvenes son los que menos se cuidan, pero la gente adulta lo entiende. “Pasa que hay tambien adicciones de por medio, pero en general tratamos de sostenerlos”, explicó.