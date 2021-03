«La problemática del agua va a seguir, por caños rotos o baja de caudal», dijo Andersson

Ante la situación de falta de agua, por 3 días en algunos casos, luego de la rotura del acueducto en zona del Km 8, el Presidente de la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá (Celo), Pedro Andersson, aquejado además por críticas de una parte del Consejo de Administración puntualizó que «creo que pecamos por creer que se iba a solucionar pronto el problema, en realidad, la rotura del acueducto se solucionó pronto pero el tema es purgar esos caños, sacar el aire para que vuelva a tener presión y es lógico que el socio se queje porque tiene razón, pero hacemos todo lo humanamente posible y sin plata», precisó Andersson,

«Hay muchas obras mal hechas, tengo que decirlo y por eso revienta mucho el acueducto que trae agua de Campo Ramón a Oberá, sumado a la cantidad de años que tienen los caños de distribución, muchos de asbesto aún, que hay que cambiar pero sale mucho dinero que no tenemos. Tenemos también problemas con el tanque de GN, el agua no sube, asi que cortamos el ruptor Chile para que la presión avance y llegue agua al tanque y se pueda distribuir a esa zona, no hay otra», explicó.

Dijo que «hoy compramos además 72 caños de 110 pulgadas cada 10, para hacer un by pass, para que esa zona de GN no tenga más ese problema, es el dia a dia, se soluciona un problema pero hay otro. No solo la red de agua potable sino lugares donde hay pozos perforados, por ejemplo el B° 70 viviendas, que se quemó la bomba o Copisa o San Martín que ya no tiene agua su pozo por la sequía», expresó

Molesto con las quejas de un grupo de consejeros disidentes, Andersson sostuvo que «aquí hay que trabajar y buscar soluciones y dejarse de chicanas y de notas. Yo estoy todos los dias desde las 6 y éstos consejeros y síndico van 4 veces al mes, desde la casa no se administra la Cooperativa, hay 40 mil socios que piden soluciones», indicó en declaraciones al Aire de Integración-

«Yo nunca me escondí, estoy en el lugar del problema, recorro, veo, me involucro, pero hay otros que nunca aparecen, si vas a mirar cuanto ganás y en virtud de eso trabajar, no funciona. Del sueldo de consejero no se vive, pero no se puede dirigir o trabajar por una cooperativa desde la casas o por notas», aseveró.

En cuanto a la problemática de agua que sindicó como el principal problema de la CELO, Andersson dijo que «tenemos un tarifa planchada de agua hace un año, estamos con 120 o 130 millones de recaudación y tuvimos aumentos de todo, incluido paritarias, hacemos malabarismos».

«Hicimos 40 pequeñas obras de agua potable, hay muchos lugares que ni siquiera tienen agua. Hablamos de que hay que cambiar todos los caños de agua de fibrocemento de todo el microcentro, obras que se hicieron en el 77 o 78, pero al mismo tiempo hay miles de personas que no tienen siquiera agua, que hacemos?», se preguntó. «Esto no se soluciona rápidamente, que el socio sepa, vamos a seguir con problemas, por caños rotos y bajante del cauce de agua, sería bueno que cada vecino tenga su tanque de reserva o dos», sentenció’