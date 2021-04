La Universidad prometida en Campo Viera no está acreditada por la CONEAU aún, pero ya le cedieron terreno

La Municipalidad de Campo Viera difunde la convocatoria a carreras universitarias como Odontología, que se dictarían en un campus universitario-para lo cual preparan un terreno cedido por el mismo municipio a una Fundación de Bs As que otorgaría las carreras-. Sin embargo, las mismas NO fueron aun acreditadas por el Ministerio de Educación de la Nación y por la CONEAU, entidad regente de cualquier carrera universitaria acreditada como tal.

Si bien el jefe comunal Germán Burger, se mostró confiado en que esto se logre reconoció que hasta el momento es sólo una intención el dictado de opciones universitarias en la localidad. «Ha pasado varios niveles y está en su etapa final creemos, pero según la información que tenemos será aprobado, de acuerdo a contactos que tienen desde la Fundación con integrantes de la Coneau. Lo ideal sería que empiece a funcionar el año que viene, pero esta pandemia atrasa todo», mencionó Burger al Aire de Integración

Dijo que la implmenetación de carreras vinculadas a la salud y el deporte «lo venimos trabajando a través de la Fundación de Ciencias y Deportes «H. Fernández» y ahora le brindamos un espacio físico para poder avanzar en su concreción. Se esta trabajando, el espacio se cedió y la gente de la Fundación esta viendo el tema obras, creemos que la carrera de Odontología es la mas avanzada y por eso ya tambien cedimos un espacio físico de un edificio para su inicio, auque entendemos es un emprendimiento privado», apuntó

Acotó que «la secretaria de la Fundación es hermana de una concejal nuestra y allí es donde se generó este contacto y el interés. Estamos seguros y confiados en que va a salir, por eso lo largamos», dijo Burger.

Esto ofrece la Fundación H Fernandez en Bs As

La Ley de Educación Superior 24.521, sancionada en 1995, establece que “cuando se trate de títulos correspondientes a profesionales regulados por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos , los bienes o la formación de los habitantes…” los mismos deberán pasar por procesos de evaluación y acreditación periódicamente. Justamente, es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo descentralizado que desarrolla su actividad en la jurisdicción del Ministerio de Educación la que tiene esa función de coordinar la evaluación externa de las universidades, acreditar las carreras de grado y posgrado.

Este paso aún no se logró en este caso. Asimismo, la Fundación de Ciencias y deportes «H Fernández» que tiene sede en Bs As y sería la que pondría en marcha estas carreras en Campo Viera, no acredita más que el otorgamiento-hasta el momento- de instructorados y cursos como «Técnico en actividad física y salud», en «alto rendimiento», «instructor y técnico de natación», entre otros similares.

No obstante, hace algunos días el Intendente local junto al Diputado Julio Barreto recorrieron el terreno -cedido por la Municipalidad-donde se construiría el edificio de la supuesta Universidad (foto de portada)