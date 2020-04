Las clases on line, se dictan mayormente por whatsapps o facebook en la zona centro

Luego de la resolución presidencial de aislamiento social obligatorio en el país, por la pandemia de coronavirus, las clases se interrumpieron y a través del Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, se determinó la utilización de la plataforma Guacurarí para el dictado de clases on line. Sin embargo, la problemática en la conectividad, hace casi imposible usar este método tecnológico por lo que la mayoría de los docentes refieren el envío de clases y tareas a través de redes de whatsapps o facebook. La diferencia entre aquellos alumnos que tienen recursos tecnológicos y los que no, también tiene otros resultados.

Meridiano55.com consultó a varios docentes y la coincidencia es generalizada. Según Anibal Arzamendia, Director de la Escuela primaria 822 “los docentes pudieron acceder a la plataforma pero igualmente al tener los telefonos de la gran mayoria, se envian tareas a traves de grupos de whatsapps, que es muy práctico. Los directivos cubrimos guardias mínimas para cuestiones de urgencia, vamos rotando. Pero los trabajos y clases se dictan de esta manera para que no se pierdan días y se mantenga contacto con los alumnos y funciona”, señaló.

En el nivel secundario, son disímiles las experiencias de acuerdo a escuelas urbanas o rurales De esta manera, Patricia Rodríguez del Bop n 18 de Colonia Alberdi manifestó que “no estamos usando la plataforma Guacurarí porque no todos tienen acceso a internet, por lo que le mandamos fotos de textos y actividades por whatsapp”, indicó.

De su lado, Patricia Friederich quien dicta clases en varias escuelas secundarias con las materias Psicología, Investigación, entre otras, manifestó que ” personalmente no pude utilizar la plataforma guacurarí porque no están todas las materias sino solamente las troncales o básicas. De esta manera, lo que hicimos es a través de las preceptoras de escuelas donde trabajo generar grupos de whatsaps y facebook, les grabo un video y asi nos comunicamos, ellos tambien hacen actividades y mandan videos o textos. Estamos trabajando muy bien, con muy buen ritmo”, apuntó.

Como hecho destacado, mencionó que con el uso de la tecnología no sólo los alumnos aprenden de los docentes sino, a la inversa ” les dije que íbamos a tratar de ver técnicas de estudio para hacer un mapa conceptual y les pedí que utilicen palabras varias, resulta que ellos ya conocian una aplicacion en el celu que te arma el mapa conceptual , o sea, termine aprendiendo también yo”, explicó.

En el Cep n° 18, la Profesora Alejandra Pizzutti también relató utilizar el mismo sistema ” armamos grupos de WhatsApp con los estudiantes y le enviamos las consignas de trabajo, también trabajamos con los que tienen internet con Facebook , allí se sugieren bibliografía o vídeos para que los alumnos puedan recurrir”, apuntó al tiempo que agregó “algunos ocupan la plataforma guacurari, la gran dificultad que tenemos es la conectividad y los recursos tecnológicos que no posee los estudiantes”, precisó.

En la Escuela de comercio n 1 Santiago de Liniers, la situación es similar, según la Profesora Irene Max, “estamos enviándoles material de estudio y actividades a los alumnos por el Facebook de la escuela, cada profesor de su respectiva área lo elabora. Las consultas de los alumnos lo hacemos a través del Messenger, según el criterio de cada uno”, indicó.

La cuestión en Colegios más céntricos es más notoria, el caso del Instituto Carlos Linneo donde según Patricia Rojas, profesora de informática y administración “en el nivel secundario tengo un 100% de asistencia, se desarrollan actividades y entregas de trabajos prácticos en aula virtual usando el clasroom de Google y está genial, es un ida y vuelta fluido y te diré que no hay atraso en desarrollo de contenidos. Tenemos el apoyo de padres y directivos y es muy agradable ver los resultados, hay igualdad de conexión y elementos tecnológicos,” dijo.

Distinto es el caso de la escuela pública donde también da clases y donde, debió adaptar dos recursos diferentes “por un lado el Facebook de la institución donde estamos subiendo por materia y para todos los turnos con material bibliográficos y propuestas de actividades y los estudiantes consultan por whastapp inclusive. En cuanto a cursos más avanzados, tengo grupos de wsp por curso y materias y están en su gran mayoría, pero no todos tienen celular o sistema de conexión, o sea, existe un sector vulnerable que no puede ingresar a esto”, expresó

Agregó que “con ellos tendremos que trabajar luego en el aulas, aunque intentan de todas formas no atrasarse y hay que destacar la solidaridad de sus mismos compañeros que nos comunican la situación y se encargan de acercarles las tareas”.

Remarcó que “el trabajo del docente es mayor aún , porque hay que contestar wsp, email y corregir y hacer devoluciones de tareas en plataformas virtuales

Los materiales se tienen que preparar con mayor cuidado, para garantizar consignas claras, muy comprensibles y estar motivando a la lectura constante y el compromiso de que cada estudiante construya su carpeta teórica. He visto el esfuerzo de muchos colegas quienes preguntan y aprenden sobre recursos tecnológicos y he visto como cada uno logró adaptarse según las posibilidades que tienen”, sostuvo

Para Norma Fernandez, quien también dicta clases de psicología en 4 año del BOP 67 “SE nota faltantes de computadoras, las de conectar igualdda, quien tiene la usa, pero muchos no tienen, asi que hicimos dos actividades donde mando consigna por word y por foto al whatsapp de la escuela, la directora luego envia a los chicos. L materia es anual y el objetivo es que tengan idea de que se trata la misma, le aporto además una guía de lectura,. Estoy trabajando con otras plataformas virtuales y no hay continuidad, se cae a cada rato por lo que es mas efectivo este sistema, la conectividad es dispar en todos lados.Cuando podamos dictar clases presenciales, sin dudas vamos a repensar lo dado y profundizar contenidos”, puntualizó.