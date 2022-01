¿Libertad o libertinaje?

El concepto de Libertad se define como: “Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad”. Mientras que la de libertinaje menciona: “Libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace”.

En estos tiempos, muchos hablan de ausencia de libertad de los ciudadanos para decidir sobre si vacunarse o no, debido a la exigencia del pase sanitario en tiempos de pandemia COVID 19, ola número 3, 4, depende del país y variante número 4 ó 5, (o más).

Sin embargo, las vacunas contra el covid 19- tan cuestionadas en principio por cierta parte de la población- por su origen, por su distribución, etc, estuvieron al alcance de todos (incluso niños de 3 años en adelante) desde mediados del 2021 en Argentina. Pero como los argentinos somos todos científicos (particularidad notoria) encontramos cientos de excusas para no aplicarlas.

Resulta que ahora, los contagios son por miles, los internados en UTI subieron y en su mayoría no vacunados y en Misiones en un día se vacunaron más de 23 mil personas, muchos con primera dosis. Las preguntas que me surgen son entonces las siguientes: ¿somos hijos del rigor?.¿Es necesario que nos exijan para entender que se trata de nuestras vidas?,¿Hasta dónde el ser humano tiene la potestad de “elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad”?¿o aplicamos el concepto de libertinaje en vez de libertad: “libertad excesiva en lo que se hace”???

Lo llamativo es que el derecho de admisión existe desde hace décadas y ahora nos quejamos porque no nos dejan entrar si no tenemos el calendario de vacunas completo. Pero antes no nos quejábamos si no nos dejaban entrar a un boliche por el “derecho de admisión”. Solo que aquí se trata de la vida: la mía, la de todos, en medio de una pandemia. Entendiendo que una pandemia es “la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa, es decir, que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”

Incluso, hay quienes han presentado un recurso de amparo porque no le dejan utilizar su libertad de elegir ante la aplicación del pase sanitario, cuando en realidad se trata de que se pueda decidir si vacunarse o no, pero si no lo haces-ante un estado de pandemia- no compartir lugares comunes con los que sí decidieron hacerlo. Se trata de libertad justamente- a decidir-. Yo decido cuidarme y me vacuno. Vos decidís cuidarte de otra manera, entonces, elegís no ir a esos lugares comunes.

En fin, deberíamos pensar seriamente qué queremos: si disfrutar de la vida y optar por cuidarnos para ello o, hacer lo que queremos (sin límites) y no pensar en nuestra VIDA ni la de los demás.

Norma Lunge