Los Carnavales obereños tendrán una edición especial

El venidero fin de semana se llevará a cabo una edición especial de los Carnavales obereños. No tendrá la modalidad de los últimos años, ya que las comparsas que habitualmente participaban no están organizadas, pero la idea es no perder el espacio y trabajar durante el año para recuperar el tradicional evento.

«Es algo tan nuestro, tan popular, que trabajamos en conjunto para esta propuesta. Creo que vamos a vivir dos tardes-noches muy lindas donde esperamos a todas las familias. Vamos a poner algo de color con dos artistas reconocidos que estarán participando» señaló Dario Rodriguez, Director de Cultura Juventud y Educación. «Apoyando esta nueva etapa de Daiana» agregó.

Daiana Franco, a cargo de la presidencia de la Comisión Organizadora, brindó detalles de la propuesta. «Se llama Carnaval Fest 2022. Vamos a hacer un evento chico de dos días, por la pandemia muchas comparsas están en quiebra, son pocas las que pueden participar, pero no queríamos dejar pasar, entonces decidimos acercarnos al municipio para presentar la propuesta» explicó. «Son dos días el 27 y 28 en la Plaza San Martín desde las 20 horas. Quiero agradecer a la Municipalidad que nos apoyó desde el primer momento, para no dejar morir el Carnaval que a tantos barrios encanta» remarcó.

Tomarán parte la comparsa Mainumby Verá y Técnica Samba. Además actuarán artistas locales, entre ellos Belo Sorriso de Posadas, Línea 6, Karina La Estrellita y cerrará Cristian y la Ruta 66.