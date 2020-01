Los generadores delivery sustentan un verano sin cortes

El crecimiento demográfico, aumento de número de socios, mayor consumo por las altas temperaturas, no afectan el servicio de energía eléctrica como en temporadas anteriores gracias al funcionamiento de los generadores delivery instalados en el Barrio Tres Esquinas de Oberá.

Según Pedro Andersson, presidente de la Celo, Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, no es la respuesta de fondo que necesita la Zona Centro, pero posibilita una solución momentánea. “Los días de mucho calor se ponen en funcionamiento los generadores a eso de las 11 de la mañana hasta la medianoche. Si bien no es la solución de fondo, es un parche hasta que tengamos la nueva línea 132, que sería una solución definitiva. Esta temporada no tenemos cortes gracias a los deliverys. Queda un año de contrato, se firmó hasta febrero del año próximo, pero ante la necesidad difícil que se saquen hasta que se resuelva el tema” reflexionó.

Por otro lado afirmó que los cortes del servicio por deudas no superan cifras habituales, entre 30 y 50 por semana, y se registró un incremento en la recaudación de los últimos meses, desde el anuncio del corte con una boleta impaga (antes eran dos), debido a que muchos socios se acercan a regularizar su situación. “Hay muchas facilidades o posibilidades de pago, lo ideal es que no esperen el corte, sino que se acerquen a convenir formas de pago” señaló el presidente.