«Los misioneros buscan descansar, pocos recorren», aseguran desde entidad turística

Si bien la pandemia ha cambiado todo, los emprendedores turisticos nucleados en la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones, están satisfechos con lo logrado hasta acá, en cuanto a ocupación y visitas.

«No es como años anteriores que teníamos reservas hechas para todo el mes, ahora es el dia a dia, pero, igualmente tenemos actividad», dijo Ernesto Martins, Presidente de la Cámara.

Sostuvo que «dentro de todo va yendo parejito, siempre con preferencia en cabañas, pero los hoteles también se van completando, porque ofrecen alternativas y protocolos importantes de cuidado. Nosotros trabajamos en conjunto, les pasamos a los visitantes las alternativas que hay, no hay reservas a largo plazo, pero en el dia a dia vamos completando», señaló.

Remarcó que «a diferencia de otros años que venían gente de Chaco, Formosa, Bs As, ahora son pocos, mayormente son misioneros, que vienen a descansar no a recorrer. Buscan sombra, pileta, descanso, no salir a conocer. Igualmente tenemos turistas de otros lugares. Estas semanas han sido mayormente parejas, pocos niños o adolescentes, se nota por el ritmo, el movimiento, cuando hay niños es mas bullicioso», indicó