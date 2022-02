Maltrato animal pedido de justicia

Se cumplieron dos meses del rescate del perro en estado de abandono que finalmente murió en Oberá y a cuyo dueño denunciaron por maltrato animal. La protectora Patitas Felices, aguarda accionar de la justicia.

“Flaco” como lo llamaron sus rescatistas, en realidad se llamaba Guffy, un macho de 8 años, al que encontraron tirado en lo que era su hogar, sin agua, sin comida, atado, bajo el sol ardiente, con parálisis motriz. “A nivel médico veterinario su estado fue crítico siempre pero nunca se perdió la esperanza que mejore, intentamos lo que pudimos, intentamos todo. Pero, llega un punto que tenés que ponerte en el lugar del animal, en lo que está sintiendo, no podía hacer ni siquiera sus necesidades por si solo, tampoco podía comer o tomar agua solo. Llegamos tarde para salvarlo y aunque dolió, debimos aceptar y dejarlo ir, merecía descansar” recordaron integrantes de la protectora Patitas Felices. “El sentimiento de no haber podido hacer más, se quedó conmigo, si bien me afectó mucho, redoblé mi objetivo en esto, para ser la voz de quienes no la tienen. Empecé con campañas de castraciones semanalmente que se logra gracias a colaboraciones. Trato siempre de ayudar en todo lo que esté a mi alcance, pero nunca es suficiente” agregó Yenifer, referente del grupo, quien rescató al animal.

La protectora insiste en la necesidad de que se haga justicia, se aplique la Ley vigente. «Me pregunto cuántos más tendré que rescatar hasta qué la justicia haga algo y cuantos más están muriendo en manos de sus dueños y no se sabe. Quiero justicia. Flaco sufrió y si tuvo una muerte en paz fue porque yo llegué a tiempo para eso, pero si yo no llegaba, nunca se habría conocido el caso y sería como que no pasó nada. El maltrato animal es una realidad, como la sobre población animal, es imposible que las autoridades no lo vean, no hagan nada” señaló Yenifer.