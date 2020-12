Más de 800 castraciones hechas y muchos animales abandonados en Centro salud animal

Más de 800 castraciones de animales (perros y gatos) se realizaron en el Centro de salud animal de Oberá, totalmente gratuitas, con un promedio de 8 a 10 cirugías diarias, previo turnos solicitados.

“Abrimos la inscripción hace unos días para 25 turnos en diciembre y para las 6,30 de la mañana había 100 personas esperando, por lo que tenemos turnos hasta febrero, no nos alcanza el tiempo para cubrir la demanda que hay. Esto es bueno por un lado, porque se habla de la concientización de la ciudadanía de cuidar que no haya reproducción masiva de animales pero como contrapartida vemos que hay personas de todo tipo de estratos sociales que vienen a traer sus mascotas, por lo que pedimos a quienes pueden llevarlos a una veterinaria, lo hagan, porque así damos turno a quien no puede pagar”, dijo Edgardo Chávez, veterinario y responsable del lugar.

Una cirugía requiere de muchos elementos más allá de personal, los que afronta la Municipalidad.

“Aquí tenemos caniles y animales que luego se entregan en adopción, pero es necesario insistir en la tenencia responsable, tener una mascota implica cuidarlo, con gastos de por medio. Sin embargo, por día nos traen animales abandonados o nos dejan animales en la puerta del centro, es lamentable, este año fue récord de animales abandonados”, sostuvo Chávez.

Dijo que “si bien en el Centro se los pone en condiciones sanitarias para luego darlos en adopción, es llamativo como mucha gente abandona a sus animales cuando crecen, no sé si tiene que ver con la situación social actual o con encariñarse con ellos de chicos y luego los abandonan de grandes”, apuntó.

Más allá de eso en el centro también se los vacuna contra la rabia y se los desparasita gratuitamente, todo el año. “Es otro servicio que ofrecemos, al igual que el análisis de leishmaniasis, pero pedimos que la gente se comunique por los turnos para que no haya concentración, al 400798, estamos de lunes a viernes de 6 a 12 y de 14 a 19 hs”, apuntó.

Indicó que “desde hace algunos años trabajamos con un quirófano móvil de la Nación donde realizábamos castraciones en los barrios, ahora tenemos el móvil propio, pero con la pandemia aun no pudimos salir, hay lugares alejados a los que quisiéramos llegar y ojalá se dé en breve”, explicó aunque también reconoció que están con poco personal por la pandemia imperante.