Medio año de pandemia: 15% de comercios cerrados en Oberá

Si bien es cierto que muchos comercios han cerrado sus puertas en tiempos de pandemia, también es cierto que muchos han reconvertido su plan oririginal- o se cambiaron de local o directamente optaron por la via on line-. Cumplido medio año de aislamiento social obligatorio, con restricciones y costumbres diferentes, según Javier Carísimo, Secretario de finanzas de la Municipalidad de Oberá «notamos cambios, no bajas, pero cambios de rubros y con alquileres mas alejados o en su propio domicilio. Si bien aqui tenemos mayor flexibilización, Misiones y Oberá al poco tiempo tuvo una actividad casi «normal», aunque el transporte sigue siendo la parte mas golpeada».

Agregó que «tenemos solo un 15% de cese de actividades, los demás se han reconvertido, y hay que saber que la baja del negocio es lo último que la gente hace también, por dar un dato en junio de más de 90 expedientes cursados, solo 15 son de baja o cierre de comercios», indicó.

Explicó que «en promedio de lo que va del año, hay un 18% de caída de la recaudación, eso tiene que ver con mucha industria paralizada a nivel nacional y provincial y baja de la coparticipación, además de menor recaudación», sostuvo.

Respecto a un adelanto del bono para el personal municipal prometido para octubre-a efectos de que se entregue en septiembre- dijo que «buscamos que las cuentas estén equilibradas, sabemos que los empleados municipales necesitan un refuerzo salarial, pero tratamos de ser razonables, no se puede prometer lo que no se podrá cumplir, igualmente, estamos en diálogo permanente con los gremios», precisó al Aire de Integración