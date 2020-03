Mínima circulación de personas en las calles de Oberá

En diálogo con Meridiano55.com el Jefe de la Unidad Regional II de Policía, Comisario Inspector Juan Rafael Kubiszen manifestó que la Policía está realizando operativos sobre Ruta 14, donde hay mayor tránsito vehicular, además de los controles internos en la zona céntrica de la ciudad con vehículos y agentes de a pie.

Kubiszen señaló que, en concordancia con las medidas adoptadas a nivel nacional, provincial y municipal, aquellas personas que no puedan justificar la presencia en la calle se los traslada hasta la Comisaría, “allí se le notifica el Decreto 260/2020, de su situación personal y puede volver hasta su casa para cumplir con las medidas vigentes”.

“Aparte del decreto, hay una ordenanza municipal que habilita a los supermercados desde las 7,30 hasta las 15 hs. Desde las 15 hasta las 16hs los empleados hacen la reposición de la mercadería en las góndolas. No tenemos mayores inconvenientes porque los gerentes o administradores de cada local comercial le dio una credencial a sus empleados que puedan trasladarse hasta su trabajo y regresar a sus hogares por la vía pública en esos horarios”, explicó el Comisario.

Consultado sobre la disminución de personas y vehículos circulando en la vía pública desde el viernes 20 (día en que entró en vigencia la cuarentena obligatoria) al día sábado 21 en que la presencia de gente en las calles bajó notablemente, Kubiszen explicó que durante el primer día gran parte de la gente no tenía conocimiento de los alcances de la medida, “se les explicaba que no podía estar en la calle y que tenía que justificar la presencia en la vía pública y nos decían que habían escuchado lo del decreto, pero no sabían cuál era el alcance de la medida. Ya el sábado, cuando la gente se informó mejor, disminuyó mucho la circulación”, explicó.

“Estamos haciendo mucho control con personal de las 5 Seccionales, con apoyo de los 3 Comandos, más el área de Prevención de Delitos, Infantería que también colabora con nosotros y el sábado por la tarde se realizó un operativo importante en la zona de Cien Hectáreas y San Miguel con el apoyo de Gendarmería Nacional”, manifestó el Jefe de la URII.

Cabe recordar que el aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en un contexto crítico.

Con el fin de proteger la salud pública, todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria deberán permanecer en sus domicilios habituales o en donde se encontraban a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020.

Hasta el 31 de marzo inclusive, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán circular por rutas, vías y espacios públicos.

Solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

Durante la vigencia del aislamiento no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas.