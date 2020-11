Molestia de emprendedores turísticos por falta de convocatoria de turismo Oberá

Se puso en marcha este viernes la página web de turismo de Oberá y posteriormente se realizó un encuentro con emprendedores turísticos de la zona a que exhiban sus atractivos. La convocatoria fue de la Municipalidad de Oberá y allí además estuvo el Ministro de Turismo José Maria Arrúa.

Sin embargo, emprendedores turísticos de Campo Ramón se mostraron molestos y sorprendidos por la falta de convocatoria. Según manifestó Cristina Lutz, propietario de un lugar turístico en Campo Ramón, «a todos nos produjo una sorpresa muy grande porque se supone que debemos trabajar en conjunto y Oberá nos sorprende con actividades individuales».

Dijo que «se presentó la página web de Oberá, hicieron un encuentro con emprendedores turísticos y se olvidaron de Campo Ramón, que tenemos un grupo numeroso denominado senderos del Timbó que hace mucho trabaja complementando a lo que ofrece Oberá».

«Todos estamos sorprendidos, porque creemos que de una buena vez se tendría que tomar en cuenta que si Oberá quiere ser turística no basta sola, depende de lo que ofrecen las otras localidades y viceversa. Campo Ramón tiene 14 emprendimientos turísticos, estamos trabajando muy bien con todos los protocolos turísticos, se me hace que Oberá no encuentra un profesional especialista en turismo, no desprecio al que es idóneo y no tenemos nada en contra del actual responsable en turismo local, pero creo que es necesario alguien que conozca a fondo el tema. Aquí todos tenemos que tirar para el mismo lado en conjunto, municipios, subsecretaria, emprendedores y no actuar individualmente», señaló.

Explicó que » invitaciones a otras localidades entregaron hace mas de una semana, nosotros no fuimos siquiera notificados del encuentro»

Ejemplificó la importancia de la zona en que «trabajamos cada fin de semana con 2 mil personas promedio entre todos los emprendimientos y el 80% de las personas son de Oberá, creo que tenemos que despegar de una vez, ahora e que se apuesta al turismo interno», mencionó y destacó que «podemos seguir trabajando solos pero no es la idea, tenemos que actuar en conjunto y Oberá, que es la ciudad cabecera debe entender eso, los que nos vienen a visitar se quedan en Oberá, entonces los recelos no deben existir», apuntó.

Lutz también sostuvo que «el Intendente Fernandez me parece una excelente persona pero creo que se equivoca en no poner a alguien que sea entendido en la materia turística, hasta me da que pensar que le pasan por arriba y por el costado al Subsecretario de Turismo, que es de Oberá y que tiene profesionales de turismo allí».

En relación a la puesta en marcha de la nueva página web turística de Oberá dijo que «la página web de Oberá debería tener todos los atractivos de la zona, no hablamos de una ciudad, hablamos de un departamento que debe atraer visitantes, de eso se trata».