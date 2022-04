Monseñor Bitar resaltó la importancia de la familia, oración y paz

En el marco de la Semana Santa, el Obispo de la Diócesis de Oberá, Monseñor Damian Bitar, reflexionó sobre la actualidad e hizo hincapié en que se debe cuidar la familia, no dejar la oración y promover la paz en cada comunidad. «Subrayaría tres temas para que tengamos presente en esta Semana Santa. Lo primero, cuidar la familia, lo más que podamos, no pidamos la perfección, valoremos esté como esté. Lo segundo, suceda lo que suceda en nuestras vidas, no dejar nunca la oración, que es el puente que une nuestra vida con el corazón de Dios y lo tercero, que es también muy importante, en este tiempo que vemos la sociedad lastimada, es que procuremos ser artesanos de la paz, una frase del Papa Francisco. En las situaciones particulares, en las confrontaciones, falta de diálogo, violencia, falta de comprensión, seamos artesanos de la paz» expresó.

Monseñor Bitar señaló que recorrerá las Capillas de la Diócesis. Viernes Santo estará en el Cerro Monje, San Javier, donde se espera mucha gente y que el retorno a Oberá será el domingo para la celebración de la Misa de Pascua en la Catedral San Antonio a las 20.