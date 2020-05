Mucha gente aprovechó el permiso para salir a caminar en Oberá

Las condiciones climáticas, con un día a pleno sol, parecieron dar un guiño a la necesidad de tomar aire de los obereños, en el marco de la cuarentena. La primera salida autorizada, únicamente para caminar, con elementos de bioseguridad y para un rango de edades de 16 a 60, menores con sus padres, tuvo importante adhesión, tanto en la autovía de ingreso a la ciudad, como en Avenida Ucrania y Parque de las Naciones. “En líneas generales fue positivo todo, sirvió como experiencia, ahora tenemos una semana para ajustar algunos detalles” expresó Guillermo Correa, Director de Inspección General y Tránsito de la Municipalidad de Oberá.

Con controles en cada uno de los espacios autorizados, la salida de las personas también debían seguir terminación del DNI, pares y cero por la mañana (9 a 12) e impares por la tarde (14 a 17). “Mucha gente sobre todo a la tarde. Los controles estuvieron en los lugares, solo un acta por no usar barbijo y no justificar su salida en otro sector de la ciudad. En la autovía, vamos a tener que diagramar el recorrido según la dirección vehicular, así las personas no se encuentran de frente. Es decir que vayan todos en la misma dirección” señaló Correa.

El próximo domingo, 24 de mayo, también estará vigente el permiso, aunque en la semana podrían surgir algunos ajustes y ampliarse a otros espacios públicos de los barrios.

Foto: Alejandro Suarez