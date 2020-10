Murga del Monte y su propuesta de teatro virtual

El grupo de teatro comunitario de Oberá, Murga del Monte, debió adaptarse a la situación y propone una presentación virtual. Ya lo hicieron el lunes pasado y repiten este miércoles 28, además quedan en Youtube, para verlos en cualquier momento.

«Fue una experiencia rara, pero la venimos manejando hace tiempo, raro porque es hacer algo entre todos para alguien a quien no vemos. Pero sentimos una linda energía, las devoluciones, comentarios, mensajes de la gente en el chat. La verdad que hace un año no nos hubiéramos imaginado esta forma, pero debimos reinventarnos» confesó Carina Spinozzi, referente del grupo. «Sentimos mucha adrenalina, nosotros no estamos en un escenario este año y fue para nosotros muy importante esta oportunidad, estamos contentos y miércoles repetimos con otras escenas».

La directora artística de la Murga, afirmó que lo más importante es que la gente los vea, acompañe y aclaró que se trata de escenas adaptadas. «Se transmite a través de youtube, de la radio que nos convoca que se llama: Mientras dure la Cuarentena Radio y están los videos que ya pasaron y a las once se transmite en vivo. Son escenas que se adaptan de la obra De Yerbal Viejo a Oberá, bastante adaptadas por esta situación. Vamos a presentar dos escenas, así que invitamos a la gente que se sume, que ponga me gusta. Tenemos auspiciantes, también se hace a la gorra. Hay posibilidades para colaborar, nos viene muy bien, pero si la gente no puede hacerlo lo que nos interesa es que nos acompañen».

Los planes que tenían para este año ya se postergaron para el 2021, entre ellos el encuentro nacional de teatro. “Es para nosotros un evento muy importante y estamos seguros que la gente nos va a acompañar» dijo Spinozzi y anticipó que la reactivación que esperan en breve, será en espacios abiertos. «Las primeras funciones serán al aire libre, en algún espacio público, siempre con los cuidados, porque estamos desesperados por juntarnos, pero siempre respetando y cuidando la salud que es lo más importante».