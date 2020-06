Necesario ordenamiento de tendidos aéreos

En días de mucho viento sobretodo, surge la inquietud sobre muchos postes ubicados en varios sectores de la ciudad, a punto de caer o deteriorados. El peligro de lo que eso significa-si llegara a precipitarse a tierra- nos hace preguntarnos: de qué empresa es el poste?. Por ello, desde el area de Obras Privadas en la Municipalidad de Oberá, reciben inquietudes de este tipo y preparan el proyecto: Poste multiservicio, donde se aglutinarían los servicios en un solo lugar, sin necesidad de contaminación visual o mantenimiento individual de cada empresa que lo use.

Según Fabián Kunz, titular del área “por ahora, nos comunicamos con la empresa prestataria en cuestión para que repare o saque, en caso de que tenga algún problema el poste, el tema es saber de quién es el poste”, dijo y agregó que por esta razón se está desarrollando hace mas de un año, el proyecto poste multiservicio, para hacer un ordenamiento general.

“Aún no tenemos legislación que avale para que podamos decir no se puede poner un poste ahí y hay demandas de empresas de internet, telefonía, etc todos quieren hacer su tendido y necesitamos sacar este proyecto de poste multiservicio, para llevar adelante la aplicación de un ordenamiento general, en eso trabajamos para presentarle al Concejo Deliberante, a fin de que pueda legislar”, sostuvo.

Por el momento es el prestador del servicio el que debe retirar el poste, no la Municipalidad “debe hacerlo quien use el poste, si está en peligro o deteriorado, no podemos nosotros sacar porque cometeríamos una irregularidad”, indicó.

Tanto el extendido subterráneo, como la contaminación visual y cables en desuso, se han estudiado y se sigue haciendo relevamiento “pero en Oberá tenemos muchas piedras o zonas con piedras por eso surgió la idea del poste multiservicio, porque lo subterráneo no sería una alternativa y ya no se puede colocar mas postes en la ciudad”, explicó.