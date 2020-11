Necesidad de agua y pedidos de cuidarla

La poca cantidad de lluvi,a que genera a su vez bajo caudal de agua en los arroyos, provocan una crisis hídrica importante en la región. Según el Inta y su estación meteorológica de Cerro Azul, hay una desfasaje de más de 300 mm de agua no caída en los últimos 3 meses.

De esta manera, la CELO ya ha alertado de la bajante del arroyo Bonito de donde saca agua para su toma de agua- al igual que el Arroyo Ramón- y , solicitó a la vez a los socios cuidar reservas. Sin embargo, la necesidad de llenar piletas y utilizar el agua en general ha hecho que esto casi no se perciba, sumado a los cortes de luz en la zona de bombeo que generan muchas veces cortes de agua en la ciudad.

Ahora, el Concejo Deliberante planteó al ejecutivo una campaña de concientización de agua a la población a realizar entre las instituciones.

«Vimos in situ la escasez del recurso del agua donde está la zona de bombeos y por eso acompañamos al concejal Marcelo Sedoff en la declaración de emergencia hídrica, pero a la vez pedimos el uso racional y responsable del agua, que se disminuya el uso que no es necesario más allá de lo que ya se hace. Por ejemplo, la Celo sigue con el plan tanque para que cada ciudadano tenga un reservorio or cualquier evento», indicó Mara Frontini, concejal de Oberá.

