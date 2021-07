Nivel Inicial en mesa de discusión

En la mañana de este jueves 29, en Posadas, se reunirán representantes del Nivel Inicial de Docentes Autoconvocados, referentes del grupo y el presidente del Consejo General de Educación, CGE, Alberto Galarza. La necesidad de normas específicas para el Nivel y en ese sentido modificación del estatuto, son parte de la discusión.

Según explicó Liliana Avellaneda una de las Maestras Jardineras que viene trabajando en el proyecto presentado al CGE y participará del encuentro, la creación de Núcleos Educativos no vino acompañada por un marco legal acorde, por lo que los nombramientos directivos no respetaron valoración. «Hablamos de la jerarquización del Nivel Inicial, que así como en la primaria los Directores pueden rendir para acceder a cargos jerárquicos, igual pase con el Nivel Inicial. Que tengamos también vicedirectora, maestras auxiliares, todos los especiales, preceptores. No sabemos cómo se dan los nombramientos de directoras, que al ser afines al oficialismo no responden a las necesidades del plantel docente, no gestionan ante las autoridades para resolverlas» detalló la jardinera.

Las desigualdades e irregularidades son innegables. El nivel no tiene normas específicas, no está contemplado en grilla salarial, para nombramientos no se respeta valoración. En infraestructura algunos poseen, los menos, edificios nuevos, otros siguen en las aulas de la escuela primaria. «Todas estas irregularidades queremos ver cómo solucionarlas. El Nivel Inicial está fuera del estatuto, fuera de grilla salarial. Con los nucleamientos que se hizo, se sacó a algunas maestras de las escuelas primarias, tenemos nueva directora, pero no estamos amparados por el estatuto, seguimos bajo el paraguas de primaria» señaló Avellaneda.