«No hay políticas de estado para Adultos Mayores, no hay controles» dicen desde Consejo Provincial del Adulto Mayor

Muchos Hogares de Adultos mayores no tienen habilitación que requiere el Ministerio de Salud Publica provincial, Desarrollo social y municipios, la mayoría solo funciona con habilitación comercial. De 38 sólo 6 están habilitados, lo que en tiempos de pandemia se detecta por conocerse algún caso positivo de Covid de algún integrante. Pero cerrar un Hogar y dejarlos sin ellos a tantos adultos mayores, no se presenta como solución.

Desde el Consejo Provincial de Adultos mayores, que funciona como una ONG, su Vicepresidente Alejandro Miravet sostuvo que «existe una ley que los obliga a cumplir ciertas pautas para estar legales, hoy sucede que muchos están en la clandestinidad y otros en la ilegalidad, porque cuando se sabe de su existencia y no reúnen los requisitos para funcionar, son ilegales. El problema es que el estado debe garantizar un lugar donde ubicar a esos adultos por la falta de regularización de esos espacios y no hay.», señaló

Dijo que desde la Dirección de Gerontología del Ministerio se trabaja muy bien, pero solo son 2 personas, «está la Directora y un asistente, por lo que pensar en controles es imposible, entre otras cosas», indicó.

Sostuvo que «existe una colision de las normativas provinciales y municipales, en noviembre del 2019 se le dio un año a estas residencias y hogares para que se adecúen a las normativas, pero desde entonces nada sucedió. El tema es que mas alla de la ilegalidad esto le impide acceder a otros beneficios nacionales, prestar servicios al Pami por ejemplo, además que muchos de los que allí trabajan no son profesionales, sino personas que en algún momento prestaron servicios para adultos mayores en forma privada».

Miravet acentuó la responsabilidad en el estado que no dicta políticas específicas al respecto «la provincia de Misiones en 40 años habilitó un solo Geriátrico que depende del estado, lo que muestra el lugar que tienen las personas mayores. La pandemia desnudó esta situación, en Posadas hace unas semanas se conocieron varios casos de COVID en una residencia y se volvió a hablar del tema. En ese caso era clandestina, ahora es ilegal, pero tiene 22 personas internadas y que hacemos con estos adultos si se cierra», se preguntó.

«Faltan politicas de estado, desde Nación para abajo, se vulneran los derechos del adulto mayor de tener una vida mejor, que no es solamente tener una jubilación y una lista de medicamentos. Tenemos una legislación modelo en el pais, la ley de ancianato que creó el primer consejo de adultos mayores que integramos, pero quedó ahí. Pedimos el parlamento del adulto mayor para sancionar leyes que los benefician y no pasó nada, todos vamos a ser adultos mayores en algún momento pero eso no se piensa. La ley de alzheimer se sanciono en el 2018, una ley de avanzada, asegura y garantiza la atención del enfermo y no está reglamentada y otra vez es un título, al igual que la ley de parkinson, etc y la unica recomendación que tenemos los adultos mayores es quedáte en tu casa, a pesar que somos los que mejor nos cuidamos en pandemia», puntualizó.

Si no se hace algo con estos controles de Hogares y residencias, que incumplen con las normativas, tendremos problemas mayores por lo que el estado tiene una responsabilidad grande acá, hacen falta políticas de estado concretas con el sector.

Explicó además que en la Defensoria del Pueblo de Posadas, existe un observatorio de Derechos humanos, donde también se desempeña Miravet ad honorem- que está notificando a los familiares de los adultos mayores en Residencias de cuál es la situación de estos Hogares en Posadas, a efectos que sean también co responsables de lo que allí sucede.