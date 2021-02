No hay suficiente personal municipal para limpieza. Cerrado el Parque de las Naciones

La Comisión Directiva de la Federación de Colectividades de Oberá y la Subcomisión Parque, hicieron saber que el Parque de las Naciones permanecerá cerrado al público en general debido a trabajos de limpieza y mantenimiento, lo que incluye corte de pasto, desmalezamiento y corte de ramas (retiro de todo), lo que implica el ingreso de macheteadoras, máquinas, camiones, etc., por lo tanto se determinó su cierre por motivos de seguridad.

El predio permanecerá cerrado desde este miércoles 03 hasta el sábado 6 inclusive, manifestaron en un comunicado.

El presidente de la Federación de Colectividades, Juan Hultgren, explicó que ante la falta de personal y presupuesto no se pudieron realizar estas tareas de mantenimiento anteriormente. También las lluvias continuas perjudicaron dichas tareas al tiempo que fortalecieron el rápido crecimiento de pasto y la vegetación en general.

Si bien se habló de una tarea conjunta, se sabe que la Municipalidad no cuenta-en estos momentos- con personal suficiente de obras Públicas (por vacaciones y licencias por COVID 19- por lo que no podría hacer frente a estas tareas en toda la ciudad y ante reclamos varios decidió priorizar alguas otras áreas como el Cementerio, con el personal que dispone.

Hultgren solicitó además paciencia y colaboración hasta que finalicen las tareas.