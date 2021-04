«No se habilitaron actividades como boliches, se incumple con los permisos de actividad gastronómica», dijo Director de Jurídicos municipal

Varios videos y fotografías del fin de semana-publicados en redes sociales- dan cuenta de fiestas realizadas en lugares habilitados como espacios gastronómicos y que luego se convierten en «boliches» o áreas sin ningún tipo de protocolo. Ante esta situación, desde la Municipalidad se analizan multas a aplicar, debido al límite como ciudad de riesgo sanitarios que ingresó Oberá

«No hemos habilitado actividades bailables nocturnas, se utilizan un protocolo para enmascarar algo que no se puede hacer, no hay posibilidad de generar distanciamiento ni protección en fiestas bailables o boliches. Sucede que cuando es una fiesta clandestina es mas fácil detectar el incumplimiento, dado a que lo que determina el DNU 235 de hace unos 10 dias es que no puede haber reuniones de más de 10 personas y eso es fácilmente localizable, mientras que la actividad gastronómica permitida puede ser utilizada- lamentablemente-, para enmascarar un boliche o algo similar, con algún procedimiento aceitado para detectar momentos de controles», explicó el Director de Asuntos juridicos de la Municipalidad, Matías Frick.

Dijo que «hay viveza e irresponsabilidad no solo de los propietarios o responsables sino de los que asisten. Hoy lamentablemente esta sucediendo y si Oberá pasa a ser una ciudad de las calificadas como de alto riesgo sanitario, mucho se volverá atrás en cuanto a restricciones que se impondrán de nuevo, con prohibición de eventos religiosos, deportivos, culturales y nada para hacer luego de las 22 hs», añadió.

Puntualizó que «estamos al límite, si vamos a la pagina del Ministerio de Salud de la Nación ya aparecemos como de riesgo medio, así que si avanzamos en más casos, seremos responsables todos, porque ya ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y se sabe lo que se puede hacer y no».

En ese sentido mencionó que se analiza junto a algunos concejales imponer multas para los que incumplen «para que sean éstos los que respondan al menos en forma pecuniaria, porque no puede ser que por 3 o 4 incumplidores perjudiquen a todos. Hay mucha gente que no entiende aún lo que nos está pasando, es injustificable que se organicen para violar controles y protocolos», precisó Frick.