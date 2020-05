No se puede vender carne de municipios de la zona centro en Ferias Francas

Luego de conocerse un brote de rabia paresiante en animales vacunos de la zona centro, rápidamente desde el Ministerio del Agro y la producción y otros organismos como Senasa y municipios procedieron no solamente a vacunar a animales sino, a tomar medidas para evitar problemas mayores, como la prohibición de vender carne de la zona en las ferias francas.

De acuerdo a lo expuesto por Herbert Castellanos, Director de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Oberá “procedimos a comunicar a ferias francas y mercado zonal que no se comercialicen carnes ni derivados de las zonas afectadas que son 5 municipios, son siempre 10 km a la redonda de donde hubieron casos. La resolución del Senasa dice que 30 dias desde la vacunación de los animales o la concurrencia de la ultima muerte no tiene que consumirse carne de esos animales, a partir de esos 30 dias ya no habría mas riesgo sanitario”, indicó al Aire de lntegración

Dijo que “desde el municipio verificamos que esto no ocurra, hubo buena resolución de parte de los productores, quienes han entendido que es necesario vacunar regularmente a sus animales para evitar esto”.

Mencionó que “hay que entender que la rabia paresiante es una enfermedad zoonótica, transmisible a los seres humanos y que existe trazabilidad de los alimentos y que los distintos organismos como el municipio estamos ocupados en el tema como con la fiscalización de los productos, no solamente ahora, sino en forma permanente”, aseguró.