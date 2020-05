No se sabe a cuánta gente se asiste en Oberá, no hay unificación de la información

En tiempos de pandemia, muchas personas solicitan asistencia alimentaria y de ayuda en general, debido al parate que existe en el rubro laboral. El mismo Gobernador Oscar Herrera Ahuad en su discurso apertura de sesiones legislativas dijo que está en vigencia el Programa de Emergencia alimentaria y nutricional que se coordina en conjunto con los 76 municipios. Sin embargo, en Oberá no existe una base de datos de la ayuda que se recibe o de quienes precisan ayuda, debido a que cada institución u organización trabaja en forma individual y recibe en forma aislada ayuda de Nación o provincia, sin pasar por el municipio o sin conocimiento de éste.

De acuerdo a lo expuesto por el Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad Rafael Marquez Da Silva “viene mercadería directa de Bs As pero el municipio no tiene información ni maneja esos recursos, porque son gestionados por organizaciones intermedias, esto viene ya de la gestión nacional anterior y no se ha modificado. Nosotros tenemos 14 comedores que abastecen a la ciudad, antes eran presenciales ahora son puntos de distribución de comidas mediante viandas y turnos, inclusive los dias feriados se entrega, sabemos que es un paliativo pero aminora la problemática actual sobretodo. También hay unos 60 merenderos aproximadamente, con 500 chicos beneficiarios”, indicó el funcionario

Remarcó que conocen que “hay unas 3600 tarjetas del programa Alimentar que están habilitadas, para la compra de alimentos, ya había 1200 tarjetas del sistema anterior por lo que se hace mas llevadera la situación”.

Sostuvo además que “no tenemos un relevamiento total, porque por el tema de la pandemia no nos podemos juntar, trabajamos en modo emergencia o cuarentena. Se está trabajando, hay muchas instituciones que lo hacen pero no tenemos números claros de familias beneficiadas, se hace difícil recolectar datos, no sabemos cuantos planes sociales hay en la ciudad o cuanta mercaderia ingresa de Nación, para hacer más equitativa la entrega”, puntualizó.

