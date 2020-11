No son mangas de langostas, pero preocupa su aparición en yerbales

El sector yerbatero de la Zona Centro está preocupado por la aparición de langostas. Varias instituciones manifestaron la necesidad de abordar la incipiente problemática. Entre las instituciones que trabajan en el tema, el Senasa, advirtió la etapa de análisis de la especie en cuestión y solicitó a los colonos que no realicen acciones por cuenta propia. “Recibimos dos consultas, son dos colonias, una está atacando la chacra de la familia Bazila en Campo Viera y la otra en Itacaruaré” explicó el Ingeniero Forestal Mario Silvero del Senasa, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. “Lo que hacemos es acercarnos al lugar, identificar los individuos, sobre que vegetación están actuando, consumiendo. Se toma una muestra y se manda a laboratorio. “Podemos decir en principio y llevar tranquilidad a los productores, que no son las especies, mangas de langostas que ocasionan daños importantes a cultivos y plantas autóctonas, esas son mangas mucho más importantes en cantidad de individuos” detalló. “Estas son tucuras. Evidentemente el efecto climático les causó un problema del tipo alimenticio, entonces salieron de su hábitat natural y dio la casualidad que se posaron cerca de dos yerbales”.

El profesional indicó que ante hechos similares, los colonos deben comunicarse con el Senasa, número telefónico 03755-402509 (línea fija). “Observamos que no hay daño, entendemos la preocupación de los productores con plantas cultivadas de relevancia económica. Lo que sugerimos algunas tareas preventivas, para ver la respuesta de las colonias, que al momento no son importantes, pero se deben tener los cuidados. Nos deben comunicar si aparecen y nosotros nos acercamos al lugar. Por ahora no ocasionan daño en el cultivo más importante que es la yerba mate” comentó y destacó “pedimos paciencia a los productores, que no se larguen a hacer fumigaciones por cuenta propia y con cualquier producto, porque con los vientos que tenemos, bajas temperaturas, podrían ocasionar daños mayores. Las acciones son en conjunto con las Municipalidades, Ministerio de Asuntos Agrarios, es un esfuerzo mancomunado entre instituciones” subrayó.