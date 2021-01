Nueva derrota de OTC

El Oberá Tenis Club (OTC) no pudo sostener la efectividad del primer tiempo y los de Sunchales lo revirtieron, sobre el final hubo una reacción pero no alcanzó y fue triunfo de Libertad 75-77. El próximo juego será el lunes a las 11hs vs Olímpico.

El representante misionero sigue sin conocer la victoria en sus tres presentaciones del año, en esta oportunidad, ante un rival directo como lo es Libertad de Sunchales. Si bien arrancó con buen desempeño, decayó en la segunda parte y su rival aprovechó, lastimando en momentos claves.

OTC tuvo un buen arranque, con Christian Schoppler como estandarte en el goleo, anotando 9 puntos en ese parcial inicial. Bien acompañado por Anthony Young, que hacía su presentación con la camiseta celeste; tomando varios tiros. En tanto que “los tigres”, tenían en Hure y Saglietti a los abanderados. El juego era parejo y el marcador así lo señalaba con la paridad en 18.

Luego, el equipo de Leo Hiriart mostró lo mejor de su rendimiento, con un juego prolijo, moviendo el balón y trayendo puntos desde el banco con una buena racha de Rodrigo Sánchez, que oxigenaba en el goleo. Eso le dio la posibilidad de pasar al frente y sacar cuatro de diferencia como primera ventaja, que sobre el cierre fue de 7 puntos, gracias a un triple sobre la chicharra de Young. El tablero indicaba 39-32 tras 20 minutos de juego.

Después del descanso largo, OTC siguió con su rendimiento positivo, estiró diferencias a +13 y parecía que encaminaba la historia a su favor. Pero allí comenzó la reacción del equipo de Saborido, que luego de un triple de M. Alonso, quien recibió una falta en la ejecución y posterior conversión del libre; reactivó a Libertad, que comenzó la remontada. Los porcentajes de efectividad se elevaron y la defensa fue clave para evitar que el Celeste pueda tener opciones cómodas. Tuvo un gran parcial de 20-26 y el tablero señalaba 59-58.

Los últimos diez minutos de juego, le dieron a Libertad la continuidad del buen juego, llegó a tener una diferencia de 9 promediando el parcial. Allí los misioneros reaccionaron, con jugadas en el poste bajo con Kent y algún lanzamiento externo de Young. Pero no alcanzó, el cierre fue para los Tigres que se alzaron con el triunfo ajustado por 75-77.

OTC tendrá ahora algunos días para preparar el enfrentamiento ante Olímpico que será el lunes a partir de las 11hs. En tanto que el juego vs Atenas, previsto para el domingo fue reprogramado.