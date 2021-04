Nueva ocupación de tierras detrás del Complejo

Unas 16 familias aproximadamente, limpian y preparan el terreno para levantar sus casas en calle Trenque Lauquen de Villa Ruff, detrás del Complejo, en un terreno que sería de EMSA.

Según Cynthia Ferreyra, una de las ocupantes «somos familias que ya no podemos pagar un alquiler, no podemos seguir, nos desalojan y tenemos chicos o como en mi caso estoy embarazada. No queremos ocupar lo que no nos pertenece, pero no tenemos alternativa», señaló.

Por su parte, Ramon Barboza, Presidente de la comisión vecinal sostuvo que » yo no sabía de esta avanzada, y enterado de esto me acerque a charlar con ellos, estaba el propietario del terreno aledaño que dijo no es su predio donde estaban. También estuvo el funcionario municipal, Hector Wall, y les dijo que no se podían instalar aqui», mencionó.